أربعة غواصين يستكشفون المتوسط لمدة شهر

الغطاسون الأربعة المشاركون في الرحلة الاستكشافية (أ ف ب)

غاص، الإثنين، أربعة غواصين من بينهم المصور الفرنسي المتخصص في التصوير تحت الماء لوران باليستا في البحر الأبيض المتوسط بهدف القيام برحلة استكشافية على عمق 120 مترًا لمدة شهر.

وأطلق على هذه الرحلة التي انطلقت من كاسي في جنوب غرب فرنسا، «كوكب البحر المتوسط» والهدف منها إظهار أن «البحر لا يزال جميلاً ويضم جنات مفقودة وواحات سرية على عمق معين»، وفق ما قال باليستا، مضيفًا «لا تزال هناك حيوانات غير مكتشفة يجب التكلم عنها»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتكمن خصوصية هذه الرحلة في استخدام الغواصين حجرة ضغط للغوص زودهم إياها المعهد الوطني للغوص المهني في فرنسا، ستنزل كل يوم إلى أعماق المتوسط في المنطقة الممتدة بين مارسيليا وموناكو.

وقال لوران «لمدة 28 يومًا، سنبقى على عمق 120 مترًا لاستكشاف هذه المنطقة لأطول فترة ممكنة».

واستغرق التحضير لهذه المهمة سنتين وشارك فيها 20 مهنيًا، وسيتمكن الجمهور من متابعتها من خلال فيديوهات على مدونة خاصة، كما أن فيلمًا مدته 90 دقيقة عن الرحلة سيبث على محطة «أرتي».