وصف بالأمر الذي لا يصدق.. برد وجليد في غوادالاخارا المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 12:25 مساء
غوادالاخارا في المكسيك وقد غطى شوارعها الجليد بعد تساقط كثيف للبرد، 30 يونيو 2019 (أ ف ب)

غطت طبقة من الجليد الأحد، مدينة غوادالاخارا المكسيكية ومحيطها بعد تساقط كثيف للبرد فاجأ السكان وألحق أضرارًا بمنازل ومتاجر وسيارات.

وكتب حاكم ولاية هاليكسو، أنريكه ألفارو «مشاهد لم يسبق لي أن رأيتها أقله في غوادالاخارا. أنظروا إلى البرد الذي يشبه الثلوج.. هذا أمر لا يصدق»، وفق «فرانس برس».

وسجلت في هذه المنطقة الواقعة في شمال المكسيك في الأيام السابقة حرارة وصلت إلى 31 درجة مئوية.

ويحدث أن يتساقط البرد في هذه الفترة من السنة، إلا أن كثافته الأحد، غير مسبوقة مع طبقة سميكة من الجليد في بعض المناطق.

وفي الشوارع راحت فرق الدفاع المدني والجيش تفتح الشوارع أمام حركة السير فيما راح الأولاد يلهون بالثلج.

وعانى شخصان من تدني في درجات حرارة الجسم، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في بيان.

وهذه الظاهرة عائدة إلى عدم استقرار في الغلاف الجوي، إذ إن حرارة الأرض ارتفعت فيما تراكمت الرطوبة القوية في الجو، بحسب ما أوضح خبير المناخ في جامعة غوادالاخارا هيكتور ماغانيا. 

وأشارت بلديتا غوادالاخارا وتلاكيباكيه إلى تضرر 200 منزل وفيما جرفت السيول 50 سيارة.

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