العثور على رجل سبعيني حيًّا بعدما تاه أسبوعًا في غابة

المتنزه يوجين جو الذي تاه في 22 يونيو في الغابة وعثر عليه سليمًا (أ ف ب)

عثر على متنزه في الثالثة والسبعين من العمر سليمًا بعدما تاه لأسبوع في غابة بجنوب كاليفورنيا أمضى خمسة أيام منها من دون مأكل.

وتاه يوجين جو عن المجموعة التي كان يسير معها في 22 يونيو في غابة أنجليس الوطنية بجنوب كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

وعثر عليه السبت وكان يتمتع بقوة كافية مكنّته من التحدث والمشي قليلًا مع عناصر الإنقاذ، بحسب ما أوضح فريق البحث والإغاثة في مونتروز عبر «تويتر».

وأوضحت عناصر الإغاثة أن يوجين جو لم يأكل شيئًا منذ خمسة أيام وكان يشرب من مياه النهر.

ولفتت العناصر إلى أن الطقس كان معتدلًا ومستوى المياه كان مرتفعًا بفعل كمية المتساقطات التي هطلت هذه السنة.

وشارك أكثر من سبعين شخصًا في عمليات البحث للعثور على الرجل السبعيني الذي نقل بواسطة طوافة إلى مستشفى محلي للخضوع لفحوص وأخذ قسط من الراحة، بحسب مساعد قائد شرطة لوس أنجليس.