المغربية فريال الزياري تتوج بلقب ملكة جمال العرب

المغربية فريال الزياري (خاص لـ بوابة الوسط)

توجت المغربية فريال الزياري بلقب «Miss Arab» (ملكة جمال العرب) العام 2019 ، والذي أقيم في لبنان، متفوقة على عدد كبير من الحسناوات من كافة أنحاء الوطن العربي.

وحول مشاركتها في المسابقة التي امتدت من 8 إلى 28 يونيو، قالت الزياري: «أنا وصيفة لملكة جمال المغرب، وعلى هذا الأساس أرسلت إيميل إلى الجهة المسؤولة عن المسابقة في لبنان وتم قبولنا، ثم حجزت في لبنان للمشاركة في المسابقة».

وأشادت الزياري بأجواء المنافسة التي دارت بين المشاركات العرب، موضحة: «كان هناك عدد كبير من المشاركات من أنحاء مختلفة من الوطن العربي، وتواجدت المشاركات من العراق وسورية ولبنان والجزائر وتونس والأردن والخليج العربي، وعشنا أجواء تدريب ممتعة للغاية».

وتابعت: «أجواء المنافسة كانت صعبة جدًا بين المتسابقات العربيات، وكانت المنافسة شديدة إلى درجة كبيرة رافقتها روح التحدي والحماسة، وزيّن الأجواء المنافسة الشريفة بين المتسابقات أثناء فترة التحضير والتدريب، ولم تشهد الأجواء أية مشاحنات أو مواقف سلبية».

وعن المشاعر التي عاشتها أثناء لحظات التتويج، قالت فريال إنها عاشت الجو سابقًا، لكن المشاعر كانت أقوى في تتويجها الأخير، وأردفت: «عشت هذه اللحظات عندما توجت كوصيفة أولى لملكة جمال المغرب، لكن هذه المرة الفرحة كانت أكبر والشعور كان مختلفا تمامًا، فالآن أنا الملكة والشعور تغير بشكل لا يوصف».

وحول إمكانية دخولها مجال التمثيل، والتواجد في أعمال درامية، أوضحت: «لا أستبعد أن أدخل مجال التمثيل، ولن أتردد في قبول أي عرض يقدم لي الفائدة والإضافة، أما إذا كانت عروضًا ليست ذات فائدة، فلن أقبلها».

المغربية فريال الزياري (خاص لـ بوابة الوسط)

المغربية فريال الزياري (خاص لـ بوابة الوسط)