تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات في كوبنهاغن

الشبكة المتورطة يعود أصلها إلى ألبانيا (أ ف ب)

أعلنت شرطة كوبنهاغن توقيفها لـــ31 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة دولية للاتجار بالمخدرات والأسلحة أصلها من ألبانيا.

ويشتبه خصوصًا في أن «هذه الشبكة هرّبت إلى الدنمارك حوالى 1650 كيلوغرامًا من الكوكايين والهيرويين»، بحسب بيان الشرطة، وفقًا لـ«فرانس برس»

ونفّذت الشرطة عملياتها في جزيرة سيلاند حيث العاصمة كوبنهاغن بالتعاون مع الإنتربول والسلطات السويدية والبلجيكية والسلوفينية والألبانية والهولندية والألمانية.

وأوقف في إطار هذه العمليات 31 شخصًا لم تكشف عن هوياتهم غالبيتهم ليسوا من الدنمارك.

وضبطت الشرطة «كمية كبيرة» من الأسلحة والمخدرات، فضلًا عن أموال نقدية.