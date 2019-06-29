أغرب طريقة لتجنب قتل زميلك في السكن!

أراد رجل أميركي أن يزجّ في السجن لخلاف مع رفيقه في الشقة، فاقتحم مركزا للشرطة قرب سياتل مع علبة من كعكات دوناتس لتقديمها للشرطيين (أ ف ب)

لماذا يذهب الناس إلى مركز الشرطة وهم يحملون الكعك؟ إليك هذه القصة المثيرة.

أراد رجل أميركي أن يزجّ في السجن لخلاف مع رفيقه في الشقة، فاقتحم مركزا للشرطة قرب سياتل مع علبة من كعكات دوناتس لتقديمها للشرطيين، حسب «فرانس برس».

ووفق مكتب الشرطة في مقاطعة كينغ كاونتي، اقتحم الرجل (26 عامًا) الأسبوع الماضي مركز شرطة فيروود خلال الليل مستفيدا من الظلام، وتسلل إلى الداخل في انتظار عناصر الشرطة.

وعثروا عليه جالسا وقدماه على كرسي وكان يشاهد التلفزيون ويدخن سيجارًا، حسب «فرانس برس».

وعندما سئل عن الأسباب التي دفعته إلى اقتحام مركز الشرطة قال «أفضّل الدخول إلى السجن» بجرم اقتحام مبنى بدلا من جريمة «قتل زميلي في الغرفة». ولم تتبين ماهية القصة مع زميله في الغرفة، التي كانت ستتسبب بوضعه خلف القضبان.

ولكن لتجنّب إثارة غضب الشرطيين بسبب اقتحامه المكتب، جلب هذا الرجل «عرض سلام» وهو عبارة عن علبة من كعك الدوناتس. حقق الشرطيون رغبته وأودعوه السجن. وجاء على صفحة المكتب الرسمية على «فيسبوك»، «أي شرطي لا يحب كعك الدوناتس؟».