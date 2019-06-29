تعرف على وجهة أول زيارة رسمية لعائلة «هاري»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 10:54 صباحا
الأمير هاري وزوجته ميغن وطفلهما آرتشي في قصر ويندسور في 8 مايو 2019 (أ ف ب)

أعلن الأمير هاري وجهة أول زيارة رسمية عائلية مع زوجته ميغن وطفلهما آرتشي، حيث سيتجه إلى جنوب إفريقيا في الخريف.

وقال هاري وميغن عبر حسابهما في «إنستغرام» إنها «أول جولة رسمية عائلية»، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

ومن المرتقب أن يتوجّه هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، أيضًا إلى أنغولا وملاوي، وفق ما أفاد قصر باكينغهام في بيان.

وأوضح البيان أن هذه الزيارات هي بمبادرة من وزارة الخارجية، لا سيّما أن زيارات أفراد العائلة الملكية إلى الخارج غالبًا ما تكتسي طابعًا دبلوماسيًا.

وسيقصد هاري (34 عامًا) بوتسوانا أيضًا «في إطار زيارة عمل»، بحسب ما أفاد قصر باكينغهام من دون تحديد مواعيد الزيارات المختلفة.

وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وملاوي هي من أعضاء مجموعة الكومنولث، التي تضمّ 53 دولة كانت في السابق مستعمرة بريطانية.

وولد آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور، ابن هاري وميغن، في 6 مايو 2019 في مستشفى بورتلاند الخاص في لندن.

وانتقل هاري وميغن اللذان كانا يعيشان قبل ولادة طفلهما في قصر كنسينغتون في لندن، حيث يقيم وليام وكايت إلى دارة فروغمور في قصر ويندسور، على بعد حوالى 40 كيلومترًا غرب العاصمة البريطانية.

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