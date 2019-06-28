أكاديمية «أويا» تطلق مشروعًا لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة في صناعة الحلويات

أعلنت أكاديمية «أويا» لتنمية وتطوير وتمكين المرأة عن البدء في مشروع تدريب السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة على المهارات النسائية في مجال صناعة الحلويات.

وقالت مديرة الأكاديمية نسرين البشاري لـ«بوابة الوسط» الجمعة : «الفكرة جاءت لمساعدة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة المتعددة وذلك لتعليمهن صنعة تساعد في زيادة مردودهن المالي وكذلك إنشاء مشاريع لهن في البيت فلا تخرج المرأة للبحث عن العمل بل تعمل بنفسها لسد حاجتها».

وأضافت: « هدف هذه الدورة دعم ودمج النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتدريبهن على مهارة مفيدة وممتعة وكذلك الاكتفاء الذاتي».

ولفتت البشاري إلى أن «العائق الوحيد لهذه الفكرة هي الدعم المادي وهنا أتمنى من الهيئات المساعدة من أجل تعليم السيدات فالمواد مكلفة ونحن بحاجة إلى دعم مادي لهن».