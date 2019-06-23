«حلزونة» تعطّل حركة القطارات في اليابان

ركاب ينتظرون في محطة قطارات بطوكيو، 27 أبريل 2019 (أ ف ب)

تبيّن لمشغّل قطارات ياباني أن السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي الذي عطّل حركة عشرات القطارات الشهر الماضي وأخّر 12 ألف راكب هو بزّاقة (حلزون).

وانقطع التيّار الكهربائي في 30 مايو في عدّة خطوط قطارات جنوب الأرخبيل تشغّلها شركة «كيوشو ريلواي كومباني» المعروفة أيضًا بـ«جي آر كيوشو».

واضطرت الشركة إلى إلغاء 26 رحلة وأخّرت رحلات أخرى، مما تسبب بفوضى عارمة في شبكة قطارات معروفة بفاعليّتها ودقّة مواعيدها.

وأعلنت «جي آر كيوشو» أنها كشفت عن سبب هذه الحادثة وهو بزّاقة دخلت إلى علبة التحكّم الكهربائي بالقرب من سكك الحديد.

وقال ناطق باسم الشركة «كنّا نبحث عن الجهاز الذي تسبب بانقطاع التيار.. وتبيّن لنا في نهاية المطاف أنها بزّاقة نافقة».

وهي حادثة «نادرة»، بحسب الناطق باسم الشركة الذي أوضح «نواجه في أحيان كثيرة حالات تصادم بين قطارات وظباء، لكننا لم نشهد يومًا حادثة مرتبطة ببزّاق».