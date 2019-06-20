«أديداس» تخسر معركة قضائية على شعارها الثلاثي الخطوط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 05:18 مساء
اعتبرت المحكمة أن الخطوط الثلاثة المتوازية هي «علامة رمزية عادية» (أ ف ب)

خسرت شركة «أديداس» معركة قضائية للحصول على براءة اختراع لعلامتها التجارية بشأن شعارها الثلاثي الخطوط (ثري سترايب) في الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبرت محكمة أوروبية أن التصميم ليس مميزًا بما فيه الكفاية ليستحق الحماية القانونية.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن الخطوط الثلاثة المتوازية التي توضع على كل منتجات الشركة، من أحذية إلى حقائب وأزياء رياضية، هي «علامة رمزية عادية»، وفق «فرانس برس».

وأيدت المحكمة، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الحكم الصادر في العام 2016 من جانب الجهة المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الاتحاد، والقاضي بإلغاء تسجيل هذا التصميم كعلامة تجارية بعد الطعن من شركة أحذية بلجيكية.

وأشارت المحكمة إلى أن شركة «أديداس» لم تستطع تقديم أي دليل على أن تصميمها يحمل «ميزة» تؤهله الحصول على الحماية القانونية في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والحكم الصادر الأربعاء، هو الأحدث في هذه المعركة القانونية المستمرة منذ وقت طويل بين «أديداس» ومنافستها البلجيكية «شو براندينغ يوروب» التي فازت منذ العام 2009 بحقها بوضع علامة تجارية لتصميم من خطين على منتجاتها، ما دفع الشركة الألمانية إلى إقامة دعوى.

وأعلنت «أديداس» أنها لم تقرر ما إذا كانت ستستأنف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

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