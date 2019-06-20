فيل يقتل مزارعًا في تايلاند

تراجعت أعداد الفيلة بشكل كبير في تايلاند وأصبحت 2700 تقريبًا (أ ف ب)

تسبب فيل في مقتل مزارع شاب في متنزه وطني بتايلاند، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقال شاليت سوداشان قائد الشرطة في مقاطعة بوريرام إن ثلاثة فيلة تبحث عن الطعام صادفت الرجل البالغ من العمر 26 عامًا وزوجته نائمين في خيمة، وفق «فرانس برس».

واختبأت المرأة تحت شاحنة قريبة، لكن المزارع تعرض لهجوم أثناء محاولته الفرار.

وأوضح شاليت «تعرض الشاب للطعن مرة واحدة بناب فيل من الأمام.. اخترق ظهره ما أدى إلى وفاته».

وتعتبر الفيلة حيوانات تايلاند الوطنية وهي تعيش في البرية في أجزاء من البلاد، لكن أعدادها تراجعت بشكل كبير وأصبحت 2700 تقريبًا بعدما كانت 100 ألف في العام 1850.

ودفعت إزالة الغابات وفقدان المواطن الطبيعية، الفيلة إلى الاقتراب أكثر من المناطق المأهولة خلال العقود الأخيرة، ما أدى إلى صدامات متكررة مع القرويين والمزارعين.