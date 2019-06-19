منظمة «أمازونات ليبيا» تقيم دورات للنساء محدودات الدخل

أقامت «المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا» بالشراكة مع صندوق السكان بالأمم المتحدة عددا من الدورات التدريبية في مجال الدعم النفسي وتعزيز قدرات المرأة للنساء محدودات الدخل بمدينة بنغازي تحت شعار «امرأة واعية وطن حر».

وقالت رئيسة المنظمة خديجة الصادق لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «جميع الدورات مجانية في مجال صناعة الحلويات وحجوزات السفر (امادويوس) تعلم فنون الكروشيه وكذلك هناك دورات في صناعة المربيات وتعليم المبادئ الأساسية للغة الإنجليزية».

وتابعت قائلة: هذه الدورات ستكون بـ«إشراف مدربين معتمدين وهذا ضمن دعم النساء النازحات ومحدودات الدخل لتمكينهن من إقامة مشاريعهن الصغرى».

ولفتت رئيسة المنظمة إلى أن الهدف من الدورات هو «الاستقلالية المادية للمرأة عامل مهم لمواجهة العنف ضدها والإسهام في خلق مجتمع ينعم بالسلام وتطوير وتأهيل الفتيات والنساء للعمل في مجال الصناعات الصغرى وشركات السفر والنقل الجوي حيث شارك في الدورة عدد من نساء مخيم تاروغاء بمدينة بنغازي».