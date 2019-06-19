ولاية أسترالية تجيز قوانين الموت الرحيم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 11:17 صباحا
دخلت قوانين الموت الرحيم حيز التنفيذ في ولاية فيكتوريا الأسترالية في 19 يونيو 2019 (أ ف ب)

دخلت قوانين الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية حيز التنفيذ في ولاية فيكتوريا الأسترالية الأربعاء، وهي الولاية الوحيدة في البلاد التي ستكون فيها هذه الممارسة قانونية.

ويعتبر الموت الرحيم غير قانوني في معظم الدول وقد حظرته أستراليا إلى حين أدخلت ولاية فيكتوريا قوانين لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة في العام 2017، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز الذي أيد مشروع القانون بعد وفاة والده في العام 2016، إن القوانين تمنح المرضى «خيارًا كريمًا في نهاية حياتهم».

وأضاف لمحطة «تشانيل ناين» التلفزيونية «اعتمدنا نهج الرأفة لإعطاء الناس هذا الاختيار والموت بكرامة.. إنه تغيير جريء. لم تقم أي ولاية أخرى بهذا الأمر.. لكننا نظن أنها خطوة صحيحة».

وسيكون الموت الرحيم متاحًا فقط للمرضى البالغين المصابين بأمراض مستعصية والذين لم يعد أمامهم إلا أقل من ستة أشهر للعيش، أو سنة لمن يعانون حالات مثل مرض العصب الحركي والتصلب المتعدد.

وسيكون هناك العديد من الإجراءات الوقائية بما في ذلك لجنة مراجعة مستقلة وطبيب شرعي للإشراف على تلك العمليات.

وقال أندروز إنه من المتوقع أن يستعين بهذه القوانين الجديدة 12 شخصًا هذا العام وما يصل إلى 150 شخصًا كل عام بعد ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
كونتي: يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص ونتعاون معها ضد مهربي البشر
ليبيا
عقيلة صالح: لن نعود لـ«الصخيرات» والتوافق بين السراج وحفتر مستحيل
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
ساحر هندي يذهب ضحية ألعابه السحرية في نهر الغانغ
منوعات
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب