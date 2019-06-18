السجن لطالب متطرف وصف الأمير هاري بأنه «خائن للعرق»

الطالب ركّب صورة لهاري مع مسدس موجه إلى رأسه (أ ف ب)

حكم على طالب جامعي متطرف وصف الأمير هاري بأنه خائن للسلالة والعرق وركّب صورة له مع مسدس موجه إلى رأسه، الثلاثاء بالسجن لأكثر من أربع سنوات.

ونشر ميشال زيتشوك (19 عامًا) هذه الصورة التي تضمنت أيضًا صليبًا معقوفًا ملطخًا بالدماء على منصة «غاب» للمدونات في أغسطس من العام الماضي، بعد أشهر من زواج الأمير هاري والممثلة الخلاسية ميغن ماركل، وفق «فرانس برس».

وأرفقت الصورة بعبارة «أراك في وقت لاحق يا خائن السلالة والعرق».

واعترف زيتشوك الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر، بذنبه في تهمتي تشجيع الإرهاب وخمس تهم حيازة مواد إرهابية.

وانتقل هذا المراهق من بولندا إلى بريطانيا عندما كان في العاشرة من العمر ويعيش حاليًا في ليدز شمال إنجلترا.

وحُكم عليه في محكمة أولد بايلي في لندن إلى جانب أوسكار دن - كوتشوروفسكي (18 عامًا) الذي اعترف أيضًا بالتشجيع على الإرهاب وحصل على عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا بعدما شارك الشابان في غرف الدردشة نفسها على الإنترنت.

ووصفت القاضية ريبيكا بولي المنشورات بأنها «بغيضة وإجرامية بسبب نيتها الواضحة في تشجيع الأعمال الإرهابية».