شجرة عمرها 150 عامًا تتوسط مبنى من أربعة طوابق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 12:05 مساء
ما زالت الشجرة تنمو وسط المبنى الواقع في مدينة جابالبور الهندية (أ ف ب)

عندما قررت عائلة كيشارواني أن توسع مكان إقامتها، وجدت طريقة جديدة للتعامل مع شجرة تين عملاقة قديمة موجودة في الحديقة، فارتأت بناء المبنى حولها.

واليوم، يمثل الجذع الضخم للشجرة التي يبلغ عمرها 150 عامًا الميزة الأساسية لمكان سكنهم هذا، إذ ما زالت تنمو وسط المبنى الواقع في مدينة جابالبور، وفق «فرانس برس».

وقال يوغيش كيشارواني الذي بنى والده المنزل في العام 1994 بمساعدة صديق مهندس «نحن نعشق الطبيعة وأصر والدي على المحافظة على الشجرة وعدم قطعها».

وأضاف «الشجرة تبلغ من العمر حوالي 150 عامًا. كان من السهل قطع الشجرة لكن من الصعب أن تنمو مثلها».

وتعتبر شجرة التين المعروفة بـ«بيبال» في الهند مقدسة بالنسبة لكثر يعتبرون أن قطعها نذير شؤم.

وأوضح يوغيش «نظن أن 350 مليون إله وإلهة يقيمون في شجرة بيبال واحدة. وهذه الشجرة مذكورة أيضًا في غيتا» وهو نص ديني هندوسي.

وهذه الشجرة تمكّن زوجته من الصلاة دون الاضطرار إلى مغادرة المنزل من خلال جلوسها أمامها في الصباح.

وأرادت العائلة أيضًا توجيه رسالة مفادها بأنه يمكن للناس البناء في وسط الطبيعة من دون تدمير أي شيء.

ويعد المبنى المؤلف من أربعة طوابق معلمًا محليًّا بسبب واجهته الفريدة. وتثير الأغصان الوارفة الخارجة من النوافذ، فضول المارة.

وتابع كيشارواني «عندما شيد البناء، كان يأتي إلى هنا طلاب الهندسة لمحاولة فهم هذا التصميم الفريد».

ولفت إلى أن الشجرة لم تسبب أي مشاكل عملية لعائلة. وقال «نحن لا نتنبه لوجود الشجرة لأنها لا تعترض طريقنا. فهي تقف هناك بصمت».

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