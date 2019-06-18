العثور على جثة الساحر الهندي المفقودة في نهر الغانغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 10:39 صباحا
الساحر شانشال لاهيري لدى إنزاله إلى مياه نهر الغانغ، 16 يونيو 2019 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية العثور، مساء الإثنين، على جثة ساحر غاص في مياه نهر الغانج موثوقًا بسلاسل ليثبت أنه قادر على التحرر منها بسرعة.

شانشال لاهيري المعروف باسمه الفني «حادوغار ماندرياك» (الساحر ماندرايك) كان مفقودًا منذ الأحد. وأُنزل إلى مياه النهر بواسطة رافعة بحضور أفراد من عائلته ووسائل الإعلام والشرطة على ضفة النهر، وفق «فرانس برس».

إلا أن الرجل البالغ 40 عامًا لم يصعد إلى سطح الماء فباشرت الشرطة عملية بحث فورًا.

وقال لاهيري قبل مغامرته، إنه قام بعرض مشابه لكن أكثر تعقيدًا قبل 21 عامًا في المكان نفسه.

وأوضح: «كنت موثوقاً داخل صندوق زجاجي وأُنزلت إلى المياه من على جسر هوارا. وخرجت بعد 29 ثانية».

لكنه أقرَّ أن المحاولة هذه ستكون أصعب، موضحًا: «في حال تمكنت من التحرر هذه المرة سيكون ضربًا من السحر، وفي حال فشلت ستكون مأساة».

وحاول لاهيري في العام 2013 أن يفلت من قفص زجاجي، إلا أن الجمهور اعتدى عليه بعدما تبين له أن القفص مجهز بباب.

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