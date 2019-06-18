إرجاء جلسة صدور الحكم على «إل تشابو» إلى يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 09:32 صباحا
يواكين غوسمان بعيد توقيفه (أ ف ب)

قال ناطق باسم المدعي العام الفدرالي في بروكلين إن صدور الحكم بتاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوسمان الملقب «إل تشابو» أرجئ إلى 17 يوليو فيما كان مقررًا في 25 يونيو.

وأدين غوسمان في 12 فبراير بعشر تهم منها المشاركة في إدارة كارتل «سينالوا» النافذ مدة 25 عامًا، وهذا الكارتل مسؤول عن تصدير مئات الأطنان من الكوكايين والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويطالب محامو «إل تشابو» بجلسة جديدة وحتى بمحاكمة جديدة قبل تلاوة الحكم منذ أن ذكر موقع «فايس نيوز» أن ما لا يقل عن خمسة من أعضاء هيئة المحلفين تابعوا التغطية الإعلامية للجلسات رغم تعليمات القاضي بمنعهم عن ذلك.

لكن الناطق باسم المدعي العام لم يوضح إن كانت جلسة جديدة ستنظم بحلول 17 يوليو، و«إل تشابو» (62 عامًا) مسجون منذ أن سلمته المكسيك إلى الولايات المتحدة في يناير 2017 في سجن يخضع لحراسة مشددة في مانهاتن، وموضوع في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة من دون نافذة ومضاءة بنور اصطناعي بسبب فراره مرتين في السابق من سجنه في المكسيك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يطارد أحجارًا قمرية إحداها اختفت في ليبيا