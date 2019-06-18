إرجاء جلسة صدور الحكم على «إل تشابو» إلى يوليو

يواكين غوسمان بعيد توقيفه (أ ف ب)

قال ناطق باسم المدعي العام الفدرالي في بروكلين إن صدور الحكم بتاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوسمان الملقب «إل تشابو» أرجئ إلى 17 يوليو فيما كان مقررًا في 25 يونيو.

وأدين غوسمان في 12 فبراير بعشر تهم منها المشاركة في إدارة كارتل «سينالوا» النافذ مدة 25 عامًا، وهذا الكارتل مسؤول عن تصدير مئات الأطنان من الكوكايين والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويطالب محامو «إل تشابو» بجلسة جديدة وحتى بمحاكمة جديدة قبل تلاوة الحكم منذ أن ذكر موقع «فايس نيوز» أن ما لا يقل عن خمسة من أعضاء هيئة المحلفين تابعوا التغطية الإعلامية للجلسات رغم تعليمات القاضي بمنعهم عن ذلك.

لكن الناطق باسم المدعي العام لم يوضح إن كانت جلسة جديدة ستنظم بحلول 17 يوليو، و«إل تشابو» (62 عامًا) مسجون منذ أن سلمته المكسيك إلى الولايات المتحدة في يناير 2017 في سجن يخضع لحراسة مشددة في مانهاتن، وموضوع في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة من دون نافذة ومضاءة بنور اصطناعي بسبب فراره مرتين في السابق من سجنه في المكسيك.