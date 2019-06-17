تغيير طعام الفطور في سجون بنغلاديش للمرة الأولى منذ مئتي عام

تعاني سجون بنغلادش الستون من اكتظاظ شديد ولا تتخطى قدرتها الاستيعابية 35 ألف سجين (أ ف ب)

عدَّلت سلطات بنغلاديش قائمة طعام الفطور في السجون العائدة إلى ما قبل مئتي سنة إبان حقبة الاستعمار، في إطار إصلاح النظام الجنائي، بحسب ما أفاد مسؤول الأحد.

وقال بزلور رشيد، نائب رئيس مديرية السجون، إن كل السجناء في البلد الذين يتخطى عددهم 81 ألفًا يتلقون اعتبارًا من الأحد وجبات فطور أكثر تنوعًا تحل محل تلك المؤلفة من خبز ودبس السكر التي كانت تقدَّم منذ عهد الاستعمار البريطاني في القرن الثامن عشر.

ويتضمن النظام الغذائي الجديد خبزًا وخضارًا وفواكه وحلويات وأرزًا متبلًا يطبخ مع حبوب عدس، بحسب ما أوضح رشيد لوكالة «فرانس برس».

السجناء في السابق كانوا يحصلون على 116 غرامًا من الخبز و14.5 غرامًا من الدبس لا غير.

وتعاني سجون بنغلاديش الستون من اكتظاظ شديد ولا تتخطى قدرتها الاستيعابية 35 ألف سجين. وهي غالبًا ما تكون محط انتقاد من منظمات حقوقية.

وأوضح رشيد أن تغيير قائمة الفطور يندرج ضمن سلسلة من التدابير الإصلاحية الموجهة إلى هذه المؤسسات.