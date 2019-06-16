قتل ذئب نادر في بنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 05:29 مساء
قام سكان بلدة قريبة من غابة سونداربانس بالإمساك بالذئب وقتله لأنه هاجم مواشيهم (أ ف ب)

نفق أول ذئب هندي رمادي يظهر في بنغلادش منذ ثمانية عقود بعدما أبرحه سكان ضربا لأنه هاجم مواشيهم، بحسب ما أفاد خبراء في الحياة البرية.

وشوهد الذئب الرمادي للمرة الأخيرة في بنغلادش سنة 1949، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وفق «فرانس برس».

وقام سكان بلدة قريبة من غابة سونداربانس، وهي أكبر غابة مانغروف في العالم تمتدّ على الهند وبنغلادش، بالإمساك بالذئب وقتله لأنه هاجم مواشيهم.

وقال جالا من معهد الحياة البرية في الهند، «تأكدنا بفضل الصور من أن الحيوان هو ذئب هندي رمادي».

وجمع أنور الإسلام، وهو عالم حيوانات في جامعة دكا، عينات من الحمض النووي للذئب. وهو يأمل أن يرصد مع فريقه المزيد من هذه الحيوانات.

وقال «من المؤسف جدًّا أن يكون قد أبرح ضربا حتّى نفق، ولا بدّ من إجراء التحقيقات اللازمة».

ولا يزال حوالى 3 آلاف حيوان من هذا النوع يعيش في الهند، البعض منها في الأسر. لكن أثر هذه الذئاب اختفى في الأربعينات من بنغلادش حيث كانت منتشرة في شمال البلد وشمال غربه.

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