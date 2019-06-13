افتتاح «ديسكو حلال» يثير الجدل في السعودية

الديسكو سيفتح أبوابه موقتا ضمن مهرجان جدة السنوي (أرشيفية: الإنترنت)

ثارت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، مما أثار جدلًا واسعًا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحًا كبيرًا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وفقًا لـ«بي بي سي عربي».

فبعد دبي وبيروت، تفتتح سلسلة النوادي الليلية «وايت» فرعًا جديدًا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه. وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون «ديسكو محترمًا» للعائلات، مشيرًا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وانتشرت مقاطع مصورة أخرى قيل إنها من داخل الملهى ولكن لم تتأكد «بي بي سي» من صحتها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ «#ديسكو_في_جدة» الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا في المملكة حاصدًا أكثر من 37 ألف تغريدة.

وفي المقابل لم يعلق أي من الهيئة العامة للترفيه، أو رئيسها تركي آل شيخ، على موضوع الملهى الليلي.

ولكن مدير الاتصالات الإقليمي لشركة «وايت»، سيرج طراد، أكد لـ«بي بي سي»: «إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه موقتًا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى ملهى بل مقهى».

واعتبر البعض أن ما تقوم به هيئة الترفيه، التي يرأسها تركي آل شيخ، «بعيدة كل البعد عن السعودية التي كانت وستبقى محافظة على عاداتها وتقاليدها»، مؤكدين أن افتتاح هذا النوع من الأماكن «يتنافى مع الدين والأعراف وقانون الذوق العام» على حد قولهم.

وطالب عدد من المغردين بـ«وضع حد لهذه الهيئة وإغلاقها لأنها لا تمثل القيم السعودية».

تغريدات السعوديين على (تويتر)

تغريدات السعوديين على (تويتر)

تغريدات السعوديين على (تويتر)