صاعقة تقضي على زرافتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 11:24 صباحا
زرافتان بحديقة سان فرانسيسكو للحيوانات - كاليفورنيا (أ ف ب)

قضت صاعقة على زرافتين في حديقة حيوانات في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن حديقة «لايين كانتري سافاري» قرب ويست بالم بيتش «يحزننا أن نعلن نفوق اثنتين من زرافاتنا بسبب صاعقة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وانتظرت حديقة الحيوانات نتائج تشريح الزرافتين ليلي وجيوني قبل تأكيد وسبب نفوقهما.

وأوضح المصدر نفسه أن الزرافتين لم تدخلا في الوقت المناسب إلى المكان المخصص لهما للاحتماء من أحوال الطقس.

وقالت الحديقة «كانت ليلي وجيوني في منطقة المرعى عندما حلت عاصفة رعدية بسرعة قبل ستة أسابيع».

وختم بيان الحديقة قائلًا «نبكي خسارة زرافتين لطيفتين».

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