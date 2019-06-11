الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا

موقع الأمم المتحدة (الإنترنت)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب، أمام مواطني عدد محدود من الدول من بينها ليبيا، وسيتم قبول الطلبات حتى 21 يوليو 2019.

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن الوظائف متاحة فقط لمواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها، وشملت القائمة بالإضافة إلى ليبيا، مصر والكويت والإمارات وجزر القمر والبحرين وقطر والسعودية وسورية وعمان.

وبرنامج المهنيين الشباب (YPP) هو مبادرة توظيف للمهنيين الموهوبين والمؤهلين تأهيلًا عاليًا لبدء مهنة موظف مدني دولي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. وهو يتألف من امتحان القبول وبرامج التطوير المهني بمجرد أن يبدأ المرشحون الناجحون حياتهم المهنية مع الأمم المتحدة، وفق موقع المنظمة.

وبشكل عام يجرى اختبار «YPP» مرة واحدة في العام، وهو مفتوح لمواطني الدول المشاركة في تمرين التوظيف السنوي. وتُنشر قائمة الدول المشاركة سنويًا وتتنوع من سنة إلى أخرى.

ويعقد هذا الامتحان أيضًا لموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة، الذين يعملون في فئة الخدمات العامة والفئات الأخرى ذات الصلة ويطمحون إلى الحصول على وظيفة في الفئة الفنية والفئات العليا.

للتقدم للوظيفة:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا جنسية أحد البلدان المشار إليها.

يجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من المستوى الأول على الأقل ذات صلة بموضوع الامتحان الذي يتقدم إليه.

يجب أن يكون عمره 32 عامًا أو أقل في سنة الاختبار.

يجب أن يجيد إحدى اللغتين: الإنجليزية أو الفرنسية.

ويمكن التقديم عبر هذا الرابط