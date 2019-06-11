الجراد يغزو هذه الجزيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 02:01 مساء
حشرة جراد في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ ف ب)

أثار غزو ملايين حشرات الجراد وسط جزيرة سردينيا قلق مزارعي المنطقة التي أتت فيها هذه الكائنات على نحو ألفي هكتار من الأراضي.

وقال أستاذ علم الحشرات في جامعة «ساساري» بسردينيا إينياتسيو فلوريس لجريدة «لا ستامبا»، الإثنين، إن المنطقة لم تشهد مثل هذا الغزو للحشرات منذ أكثر من ستة عقود، وفق «فرانس برس».

وأكثر المناطق تضررًا تمتد على نطاق جغرافي يشمل مناطق نوورو وأوتانا وأوراني في وسط الجزيرة، حيث في الإمكان رؤية مناطق مغطاة بالكامل بالجراد، وفق «كولديريتي» أبرز المنظمات الزراعية الإيطالية التي أطلقت نداءً في بيان الإثنين للتصدي لهذه المشكلة.

وأشارت المنظمة إلى أن المناطق الزراعية التي تعرضت للغزو باتت بلا مراعٍ، كما أن باحات المزارع باتت مغطاة تمامًا بهذه الحشرات.

ولفتت «كولديريتي» إلى أن «يونيو ويوليو وأيضًا أغسطس هي الأشهر الأكثر ملاءمة لانتشار الجراد الذي يتكاثر على الأراضي غير المزروعة، كما أنه يتنقل في الأراضي المزروعة لتناول الغذاء».

وأشارت المنظمة الزراعية إلى عدم وجود علاج شافٍ للمشكلة، لكن ثمة حلًا يقوم على حراثة الأراضي، خصوصًا غير المزروعة منها، التي تشكل موقعًا مثاليًا لتكاثر الجراد.

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