تايواني في جولة حول العالم بدراجته الهوائية

الدراج التايواني جاكي تشن في جبل الزيتون بالقدس، 10 يونيو 2019 (أ ف ب)

ترك التايواني جاكي تشن قبل أربع سنوات وظيفته كمهندس للإلكترونيات وباشر جولة حول العالم على دراجته الهوائية قادته إلى مناطق كثيرة.

وعبر الرجل البالغ من العمر 40 عامًا على دراجته حتى الآن القارة الأميركية وأوروبا وأجزاء من الشرق الأوسط، وهو ينام داخل خيمة ينصبها أو لدى سكان محليين مستعينًا بتطبيقات الهواتف النقالة.

ويقول جاكي تشن لوكالة «فرانس برس» خلال تواجده في القدس بعدما قطع مسافة 54 ألف كيلومتر وزار 64 بلدًا عن التحدي الذي حدده لنفسه: «هذه مغامرة».

وهو يأمل أن يزور خلال مغامرته هذه 100 بلد ويقطع مسافة مئة ألف كيلومتر متوقعًا أن يحتاج إلى ثلاث سنوات إضافية.

ومن جبل الزيتون المطل على منظر رائع للمدينة القديمة في القدس ومسجد قبة الصخرة، يقول «لقد فاجأتني هذه المدينة».

ويضيف «إنها مدينة كبيرة وتاريخية» فهي من جهة مقدسة عند المسيحيين والمسلمين واليهود ومركز للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ومن جهة ثانية لها طابع حديث ويسكنها نحو 900 ألف نسمة.

وباشر جاكي تشن رحلته في ولاية ألاسكا الأميركية، وزار موقع ماتشو بيتشو السياحي في البيرو وباريس.

أما محطته المقبلة فهي الأردن ومن ثم مصر قبل أن ينتقل إلى شرق أفريقيا لينهي مغامرته في آسيا.

وعرف صعوبات خلال رحلته، ولا سيما عندما واجه عاصفة ثلجية لكنه لا يشعر بالخطر، إلا عندما تقترب منه سيارات وشاحنات على الطريق.

والتايواني جاكي تشن ليس أول من ينطلق في رحلة كهذه.

ففي العام 2017 حقق المغامر الإسكتلندي مارك بومونت رقمًا قياسيًا عالميًا عندما جال العالم على دراجة هوائية في 79 يومًا.

يرتدي جاكي قميصًا كتب على ظهره «أنا جاكي وأتيت من تايوان»، ويقول «المذهل في الأمر هم الأشخاص الذين أقابلهم».