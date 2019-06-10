طفل عالق منذ أربعة أيام داخل بئر في الهند

البئر مهجورة ضيقة وتقع في ولاية بنجاب شمال الهند (أ ف ب)

حاولت عناصر الإغاثة الهنود الإثنين، بلوغ طفل في سنِّ الثانية كان عالقًا منذ أربعة أيام في بئر مهجورة ضيقة في ولاية البنجاب شمال الهند.

وسقط فاتح فير سينغ الخميس، في بئر بعمق ثلاثة وثلاثين مترًا وقطر 23 سنتيمترًا فيما كان يلعب في الحقول المجاورة لمنزله في مقاطعة سانغرور، بحسب ما أفاد العضو في المجلس التشريعي المحلي إيندر سينغلا وكالة «فرانس برس».

وأوضح سينغلا أن البئر «كانت مغطاة بكيس رمل لكن يبدو أن الطفل مشى عليه وزلت قدمه وسقط إلى الداخل».

واستخدمت السلطات مروحية إسعاف وحفارات للتفتيش في الموقع، وفق المسؤول. ويحاول عناصر الإغاثة إدخال أنبوب بقطر حوالى متر بموازاة البئر لبلوغ العمق الذي يعلق عنده الطفل. ولم تعط السلطات أي مؤشرات إلى حالة الطفل.

وجرى إدخال أنبوب أكسجين في البئر، إضافة إلى كاميرا. وقال فيجاي إيندر سينغلا «لدينا أمل كبير في أن نتمكن في غضون بضع ساعات من إنقاذ الطفل».

وفي 2006، أخرج طفل في السادسة من العمر حيًا من بئر في ولاية هاريانا قرب العاصمة نيودلهي بعدما علق فيها لمدة 48 ساعة. ونقلت عملية الإنقاذ مباشرة عبر قنوات التلفزيون.

وفي مارس، سُحب طفل في سن السنة ونصف السنة من بئر في هاريانا بعدما علق في الداخل ليومين.