غرق مركب شراعي في ألمانيا بُعيد ترميمه

مركب «رقم 5 إلبه» الشراعي الذي رمم للتو يغرق في التاسع من يونيو 2019 (أ ف ب)

غرق مركب شراعي قديم كان قد رمم للتو السبت، بعد اصطدامه بحاملة حاويات، بحسب ما ذكرت الشرطة الألمانية.

المركب الكبير «رقم 5 إلبه» الذي بني العام 1883 وهو الأخير الخشبي العائد لتلك الفترة في هامبورغ كان قد أمضى ثمانية أشهر في ورشة بناء سفن دنماركية لترميمه. وكلفت العملية 1,5 مليون يورو، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، وفق «فرانس برس».

ويبلغ طول المركب الشراعي 37 مترًا وكان بالإمكان استئجاره لنزهات في المرفأ ومحيطه. وتم إنقاذ 45 شخصًا كانوا على متنه السبت عند وقوع الحادث قرابة الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش في نهر إلبه مع ناقلة الحاويات «استروبرينتر» المسجلة في قبرص. وأصيب في الحادث خمسة أشخاص.