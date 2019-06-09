أول مشاركة رسمية لميغن منذ ولادة آرتشي

ميغن والأمير هاري خلال مشار;تهما بمراسم عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثاني في لندن (أ ف ب)

شاركت ميغن زوجة الأمير هاري في أول مناسبة رسمية لها منذ ولادة ابنها آرتشي بانضمامها لأفراد العائلة المالكة إلى شرفة قصر باكينغهام لمناسبة عيد ميلاد الملكة الثالث والتسعين.

وبدت دوقة ساكس مرتاحة ومبتسمة وتنقلت في عربة مشكوفة مع زوجها الأمير هاري ودوقة كورنويل كاميلا ودوقة كامبريدج كايت في وسط لندن لحضور مراسم «تروبينغ ذي كولر»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومن ثم انضمت ميغن إلى أفراد آخرين في العائلة المالكة لمتابعة العرض العسكري الذي يشارك فيه 1400 عسكري.

وهذه أول مشاركة رسمية لميغن (37 عامًا) منذ ولدت طفلها آرتشي في السادس من مايو الماضي، ولم تلتق مواطنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة الدولة التي أجراها في بريطانيا خلال الأسبوع.

وولدت الملكة في 21 أبريل 1926 وتحتفل بعيد ميلادها مرتين الأولى في يوم ولادتها ضمن إطار عائلي والثاني خلال مراسم رسمية في يونيو بموجب تقليد قديم.