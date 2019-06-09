الشرطة الإسبانية تفكك شبكة للاستغلال الجنسي في ماربيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 02:55 مساء
الشبكة تديرها عائلة برتغالية (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأحد، أنها أوقفت في ماربيا (جنوب) 21 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة تستغل نساء شابات جنسيًّا تديرها عائلة برتغالية.

الشبكة كانت تشغل منزلاً في المنتجع الشهير في كوستا ديل سول بمنطقة الأندلس حولته إلى بيت دعارة حيث كانت النساء محتجزات في الطابق السفلي وكن يخضعن للتهديد وللعمل المضني، بحسب ما أوضحت الشرطة، وفق «فرانس برس».

وأضافت الشرطة أن الضحايا اللواتي تم تحرير ثمانية منهن خلال العملية «أتين إما طوعًا وإما بعد خداعهن إثر وعدهن بعمل في صالون للتدليك».

وأشارت إلى أن المشرفين على الشبكة الذين كانوا يوزعون المخدرات على الزبائن «ينتمون إلى عائلة برتغالية».

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