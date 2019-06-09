جبل نفايات في الهند سيتجاوز ضريح تاج محل

ارتفاع مكب النفايات غازيبور حاليا أكثر من 65 مترًا (أ ف ب)

من المتوقع أن يزيد ارتفاع أعلى جبل نفايات في العاصمة الهندية عن علو ضريح تاج محل خلال العام المقبل، ليصبح رمزًا نتنًا لنيودلهي التي تعتبرها الأمم المتحدة أكثر عواصم العالم تلوثًا.

وتحوم الصقور وطيور أخرى حول مكب غازيبور الشاهق والواقع عند الحدود الشرقية لنيودلهي، كما أن الأبقار والكلاب الضالة والفئران تتجول على تلك المساحة الشاسعة من القذارة، وفق «فرانس برس».

تساوي مساحة هذا المكب أكثر من 40 ملعب كرة قدم، ويرتفع حوالي 10 أمتار سنويًا دون أن تلوح في الأفق أي إشارات على معالجته.

وفقًا للمهندس آرون كومار، يبلغ ارتفاع مكب النفايات هذا حاليًا أكثر من 65 مترًا.

وبمعدل نموه الحالي، سيكون أعلى من ضريح تاج محل الشهير في أغرا الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 73 مترًا، بحلول العام 2020.

والعام الماضي، كانت المحكمة العليا في الهند قد حذّرت من أن الوضع قد يتطلب قريبًا وضع أضواء حمراء تحذيرية في مكب النفايات لتنبيه الطائرات المارة.

وافتتح مكب غازيبور في العام 1984 ووصل إلى قدرته الاستيعابية القصوى في العام 2002 عندما كان يجب إغلاقه. لكن مخلفات سكان المدينة استمرت في الوصول كل يوم بمئات الشاحنات.

وقال مسؤول في بلدية نيودلهي طالبًا عدم كشف اسمه «يرمى حوالي ألفي طن من القمامة في غازيبور كل يوم».

وفي العام 2018، انهار جزء من الجبل بعد تساقط أمطار غزيرة مما أدى إلى مقتل شخصين. وبعد هذا الحادث، منع إلقاء النفايات في المكان، لكن هذا الإجراء استمر بضعة أيام فقط لأن السلطات لم تجد بديلاً له.