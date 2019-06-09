بيع غلاف مجلة «تان تان» بمليون و125 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 10:01 صباحا
غلاف «تان تان» الأصلي الذي نشر في 1930، بيع في مزاد بمدينة "لوفان" البلجيكية، 8 يونيو 2019 (فرانس برس)

تستمر الشخصية الكارتونية «تان تان» في تحطيم الأرقام القياسية في المزادات، وهذه المرة برسم أصلي لغلاف مجلة «مغامرات تان تان»، التي نشرت في فبراير 1930 وبيعت أمس السبت في دار «هريتدج أوكشنز» بمليون و125 ألف دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويظهر على الغلاف شخصية «تان تان»، التي ابتكرها الكاتب البلجيكي جورج ريمي المعروف بـ«إيرجيه»، وهو يصنع مروحية لطائرته من جذع شجرة، بينما إلى جواره كلبه «ميلو» يراقب خطواته.

«إيرجيه» بدأ ينشر مغامرات «تان تان» في بلاد «السوفيات» منذ يناير 1929، في مجلة «لو بوتي فينتييم»، وهي ملحق للأطفال تنشره صحيفة «لو فينتييم سييكل» البلجيكية أيام الخميس، ومع نجاح القصص المصورة، انتقل «تان تان» من ثماني صفحات إلى 16 صفحة، حتى تربع على غلاف الملحق في 13 فبراير 1930، وحاليًا، تعرض غالبية رسوم الأغلفة الأصلية لـ«تان تان» في متحف «إيرجيه» في مدينة «لوفان» في بلجيكا.

يذكر أن نجاح «تان تان» تعدى القصص المصورة وصولًا إلى شاشة السينما، فكان بطلًا لعدد من الأفلام الناجحة ومنها: «تان تان وغموض الجزة الذهبية»، وآخرها: «مغامرات تان تان: لغز الحريش» الذي عرض أول مرة في صيف 2011.

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