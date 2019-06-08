فهد يقتل طفلًا في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 10:14 صباحا
صورة نشرتها جامعة دورهام في 19 أبريل 2017 تظهر فهدا في جبال ساوتبانسبرغ في جنوب إفريقيا في 25 يونيو 2012 (أ ف ب)

أعلن مصدر رسمي أن فهدًا قتل صبيًا يبلغ سنتين ونصف السنة في متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا (شمال شرق)، بعدما عبر السياج الكهربائي المحيط في مسكن للعاملين في المحمية.

وأوضحت سلطات المتنزه في بيان «كان الطفل يبلغ 30 شهرًا. ونقلته عائلته إلى المستشفى في سبونغوي (جنوب المتنزه)، حيث أعلن الأطباء وفاته».

وبعد الهجوم مساء الأربعاء، طارد حراس المحمية الفهد وقضوا عليه لتجنب حادث جديد، وفق «فرانس برس».

وأوضحت سلطات المتنزه «في متنزهات مثل كروغر تتفاعل الحيوانات المفترسة مع السياح والعاملين فيه ما قد يدفع بعض الأنواع مثل الفهود إلى الاعتياد على وجود البشر. وقد يؤدي تبدل سلوكهم إلى حوادث مؤسفة». لكن السلطات حرصت على التأكيد أن حوادث كهذه نادرة الوقوع.

ويمتد متنزه كروغر على مليوني هكتار، ويضم أكثر من 500 نوع من الطيور و147 نوعا من الثدييات. وهو من أهم المعالم السياحية في جنوب أفريقيا.
 

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