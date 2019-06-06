قطار سياحي يعبر مناطق قطبية شمالية للمرة الأولى

قطار تسارنغولد الذي يمر بمناطق قطبية شمالية روسية في 5 يونيو 2019 في سان بطرسبرغ في روسيا (أ ف ب)

انطلق أول قطار سياحي يمر في المناطق القطبية الشمالية الروسية، باتجاه النرويج حاملًا 91 مسافرًا، الأربعاء، في سان بطرسبرغ.

وقال نورلان موكاش المدير التنفيذي لشركة السفريات «لرنيدي إيرلبنيسرايزن» التي تقف وراء المشروع: «مناطق القطب الشمالي تثير اهتمام الجميع منذ فترة طويلة. وتغطي هذه الوجهة بشكل جيد وكالات سفر كندية ونرويجية لكن الوضع مختلف في روسيا».

تعاونت هذه الشركة الألمانية مع الوكالة الروسية لتعزيز الاستثمارات في أقصى شرق روسيا، حسب وكالة «فرانس برس».

وسمي القطار «تسارنغلود» (ذهب القياصرة بالألمانية) وهو مؤلف من ثماني مقطورات نوم ومقطورتين مخصصتين للمطاعم، وسيعبر مدن سان بطرسبرغ وبيتروزافودسك (كاريليا) وكيم ومورمانسك. وهذه المدينة الأخيرة الواقعة شمال حدود الدائرة القطبية على بحر بارنتس.

وفي مورمانسك، سيترجل الركاب من القطار ليستلوا حافلة تنقلهم إلى كيركينيس في النرويج قبل أن ينهوا رحلتهم بحرًا حتى أوسلو أو جوًا حتى جزيرة سبيتزبرغ.

هذه الرحلة الي تمتد على 11 يومًا، تسمح باكتشاف مناطق يصعب الوصول إليها على ما أفاد المنظمون.

ويشارك في الرحلة الأولى التجريبية سياح من سبع دول ولا سيما ألمانيا وسويسرا والنرويج والولايات المتحدة وهولندا.

وأوضح موكاش «في المستقبل نأمل بتسيير قطارات بشكل منتظم أكثر يصل إلى مرتين في السنة».

وتأمل روسيا أن تصبح أول قوة اقتصادية وعسكرية في القطب الشمالي مستغلة خصوصًا الاحترار المناخي وذوبان الثلوج الذي سيسمح بفتح طرق تجارية جديدة.