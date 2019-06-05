مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 02:26 مساء
جيف بيزوس في نيويورك في 15 مايو 2019 (أ ف ب)

عدلت شركة «أمازون» عن فكرة إنشاء مقرّ جديد لها في نيويورك، لكن مؤسسها جيف بيزوس ينوي شراء ثلاث شقق فخمة في أحد مباني المدينة مقابل 80 مليون دولار.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، يضع بيزوس اللمسات الأخيرة على صفقة شراء شقة فاخرة في الطابق الأخير من مبنى يقع في الجادة الخامسة في مانهاتن الراقية جدًا، فضلًا عن شقتين في الطابقين تحتها.

وقد تبلغ المساحة الإجمالية لهذا العقار إذ فُتحت الشقق على بعضها بعضًا 1600 متر مربع لاثنتي عشرة غرفة، وفق «فرانس برس»، الأربعاء.

ومبلغ 80 مليون دولار بعيد كل البعد عن ذاك الذي دفع مقابل أغلى شقة في نيويورك في يناير الماضي بواقع 238 مليون دولار. والشاري هو كن غريفين المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات «سيتاديل».

ويملك جيف بيزوس، الذي باشر معاملات الطلاق من زوجته ماكينزي، عقارات كثيرة في واشنطن وبيفرلي هيلز وسياتل وتكساس. وتعهدت ماكينزي بيزوس قبل فترة وجيزة التبرّع بالجزء الأكبر من ثروتها لجمعيات خيرية.

تصدّر جيف بيزوس (55 عامًا) المتكتّم عادة على حياته الشخصية، العناوين إثر الإعلان عن انفصاله عن زوجته في يناير قبل أن تكشف مجلة «ناشونال إنكوايرر» علاقته بامرأة أخرى.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت ثروته تقدر بحوالى 151 مليار دولار وسيبقى أثرى أثرياء العالم بعد إعطاء جزء منها لزوجته إثر إتمام معاملات الطلاق.

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