احتجاج على إلزام النساء انتعال الكعوب العالية في اليابان

يومي إيشيكاوا تحتج على إلزام النساء انتعال الكعب العالي في أماكن العمل (أ ف ب)

قدّمت نساء يابانيات، الإثنين، عريضة إلى الحكومة للاحتجاج على إلزامهن انتعال الكعب العالي كأحد الشروط التي تفرضها الشركات على الموظفات.

وأطلقت حملة «#كوتو»، وهي لعب على كلمتي «كوتسو» التي تعني أحذية و«كوتسوو» التي تعني الألم باليابانية، الممثلة والكاتبة المستقلة يومي إيشيكاوا. وحظيت بتأييد نحو 19 ألف شخص على الإنترنت، وفق «فرانس برس».

وأوضح المشاركون في هذه الحملة أن انتعال الكعب العالي يعتبر شبه إجباري عند البحث عن عمل أو العمل في عديد الشركات اليابانية.

وقالت إيشيكاوا للصحفيين بعد لقائها مسؤولين في وزارة العمل: «قدمنا اليوم عريضة للمطالبة باعتماد قوانين تحظر على أصحاب العمل إجبار النساء على انتعال الكعب العالي باعتباره شكلًا من أشكال التمييز الجنسي».

وأضافت أنها التقت «امرأة مسؤولة في الوزارة بدت متعاطفة مع قضيتنا.. وأخبرتنا أنها المرة الأولى التي يتردد فيها صدى هذه المطالبات في الوزارة»، موضحة: «إنها الخطوة الأولى نحو تحقيق هدفنا».

ولم يرد مسؤولون في الوزارة على الفور على طلب التعليق.

وكتبت إيشيكاوا تغريدة على «تويتر» في وقت سابق من هذا العام اشتكت فيها من اشتراط انتعال الكعب العالي للعمل في أحد الفنادق، انتشرت على نطاق واسع، ما دفعها إلى إطلاق الحملة. وقالت: «بما لأنني أدركت أن الكثير من الأشخاص يواجهون المشكلة نفسها، قررت إطلاق الحملة».

وأشار بعض النشطاء على الإنترنت إلى أن الكعب العالي يشبه ممارسة ربط الأقدام التي كانت سائدة قبل عقود، لكن بشكل حديث.

في العام 2015، اعتذر مدير مهرجان «كان السينمائي» بعد اندلاع جدل حول منع نساء من الوصول إلى السجادة الحمراء لعدم انتعالهن الكعب العالي.

وفي العام 2017، منعت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية الشركات من إجبار الموظفات على انتعال الكعب العالي، ووصفت هذه الممارسة بأنها خطرة وتمييزية.