مروحيات تشارك في البحث عن متسلقين مفقودين في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:45 مساء
أدت الغيوم الكثيفة إلى تأخير البحث الجوي لساعات عدة (أ ف ب)

حلقت مروحيات عسكرية هندية، الإثنين، فوق جبال هملايا من الجانب الهندي، حيث لا يزال ثمانية من متسلقي الجبال مفقودين.

وقررت مجموعة مؤلفة من أربعة بريطانيين وأميركيين وأسترالية وهندي تسلق ناندا ديفي (7826 مترًا) ثاني أعلى جبل في الهند، وكان يفترض بهم أن يعودوا إلى المخيم الأساسي في 26 مايو. لكن إثر انقطاع أخبارهم، أطلقت عمليات بحث الجمعة، وفق «فرانس برس».

وأدت الغيوم الكثيفة إلى تأخير البحث الجوي في منطقة مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا تقريبًا لساعات عدة.

ويستند البحث في هذه المنطقة المحددة إلى معلومات وفرها أربعة متسلقي جبال بريطانيين تمت إغاثتهم الأحد.

المتسلقون الأربعة كانوا على اتصال مع المجموعة المفقودة حتى 26 مايو حين تساقطت ثلوج كثيفة وحصلت انهيارات أدت إلى إغلاق الممرات.

وقال آر سي راجورو، قائد شرطة منطقة بيثوراغار، حيث يقع الجبل «استنادًا إلى المعلومات التي وفرها المتسلقون الذين أسعفوا، شكلنا فكرة تقريبية عن المنطقة التي كانوا يسيرون فيها».

وشارك فريق إنقاذ منفصل مؤلف من متسلقي جبال متمرسين في عملية البحث، لكنه لم يتمكن بعد من إيجاد أية علامات تدل على وجود المتسلقين.

يأتي مئات المتسلقين من أنحاء العالم إلى الهند سنويًّا لتسلق ناندا ديفي الذي يندرج ضمن سلسلة هملايا.

وتضم الهند عشر قمم يزيد ارتفاعها على سبعة آلاف متر من بينها ثالث أعلى جبل في العالم وهو كانغشينغونغا الواقع بين الهند ونيبال.

وتوفي أربعة هنود من بين 11 شخصًا وهم يحاولون تسلق جبل إيفرست خلال الموسم المنصرم الذي اُختُتم نهاية الأسبوع المنصرم.

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