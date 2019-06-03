شركة تجميل تغلق متاجرها ومراكز توزيعها بعد حادث عنصري

المغنية سِزا كانت في أحد متاجر «سيفورا» عندما أوفد عنصر أمن للتأكد من أنها لم تكن تحاول السرقة (أ ف ب)

أعلنت شركة «سيفورا» المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل أنها ستغلق كل متاجرها ومراكز توزيعها ومكتبها في الولايات المتحدة لتدريب الموظفين بعد حادث تنميط عنصري طال المغنية السوداء المرشحة لجوائز «غرامي» سِزا.

وغردت مغنية الـ«آر آند بي» السوداء في وقت سابق أنها كانت في أحد متاجر هذه الشركة في لوس أنجليس عندما أوفد عنصر أمن «للتأكد من أنها لم تكن تحاول السرقة»، وفق «فرانس برس».

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 مايو، أشارت الشركة إلى أنها ستغلق أبوابها صباح الأربعاء «لإقامة ورش عمل توعوية لموظفينا».

وأضافت: «لطالما كانت هذه القيم في صلب مبادئ سيفورا وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل الجميع عندما نفتح أبوابنا مجددًا».

وأكدت «سيفورا» أنها «تأخذ شكاوى كهذه على محمل الجد، وتعمل على معالجة الحادث على الفور».

وهذه الشركة تابعة لمجموعة «إل في إم إتش» التي تتخذ في باريس مقرًّا لها، التي تضم 70 علامة تجارية من أبرزها «لوي فويتون» و«جيفنشي» و«سيلين» و«ديور» و«غيرلان».