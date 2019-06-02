«فيجو فيديو» تجمع 10 آلاف دولار لمساعدة الأطفال المحتاجين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 05:10 مساء
شارك في الحملة 50,000 شخص لدعم الأطفال المحتاجين (خاص لـ بوابة الوسط)

قامت «فيجو فيديو» (Vigo Video) - التطبيق الرائد للبث المباشر في الشرق الأوسط - بإطلاق حملة خيرية استمرت لمدة أسبوع على تطبيقها، حيث نجحت في جمع 10,000 دولار أميركي والتبرع بالمبلغ لجمعية «تواصل» المصرية لمساعدة الأطفال المحتاجين.

استمرت الحملة الخيرية #RightToSchool (حق الدراسة) على «فيجو فيديو» من 25 إلى 31 مايو، حيث شارك في الحملة 50,000 شخص لدعم الأطفال المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك. 

تفاعل مستخدمين التطبيق مع الحملة عن طريق نشر أكثر من 4000 تعليق على مقاطع الفيديو لإبداء إعجابهم وتشجيع المشاركين.

حصد الفيديو الترويجي للحملة الذي يضم مذيعي «فيجو فيديو»، أكثر من 50,000 مشاهدة في التطبيق. ودعا العديد من المذيعين جمهورهم إلى المشاركة في مساعدة الأطفال المحتاجين لدخول المدرسة، بما في ذلك المذيعة البارزة المصرية والسفيرة الخيرية لهذه الحملة، نانا.

تأسست جمعية «تواصل» في العام 2008، والتي تهدف لتوفير تعليم مجاني عالي الجودة لأطفال المناطق العشوائية الذين لا يتمتعوا بمستوطنات رسمية في القاهرة، والذين لم يلتحقوا بالمدرسة مطلقًا بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم.

وقالت ياسمين أبو يوسف، الشريكة المؤسسة لجمعية تواصل «أود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع المشاركين في هذه الحملة الخيرية لدعم جمعية تواصل بالتعاون مع فيجو فيديو. هذا النوع من الحملات والمساهمات يمكننا من مواصلة سعينا لتوفير تعليم مجاني عالي الجودة لهؤلاء الأطفال».

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