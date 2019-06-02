البحث عن 8 متسلقين فقدوا على جبل بسلسلة هملايا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 10:59 صباحا
البحث عن 8 متسلقين فقدوا على جبل بسلسلة هملايا (أ ف ب)

يبحث عشرات من المسعفين عن ثمانية متسلقي جبال فقد أثرهم على قمة ناندا ديفي (7826 مترًا) ثاني أعلى جبل في الهند على ما أفاد مسؤولون محليون.

والمتسلقون هم أربعة بريطانيين وأميركيان وأسترالي وهندي، وتسلق الثمانية الجانب الشرقي من ناندا ديفي القريب من الصين، وكان يفترض بهم أن يعودوا إلى المخيم في 26 مايو، وفقًا لوكالة فرانس برس.

إلا أن المجموعة وهي بقيادة البريطاني مارتن موران الذي تسلق بنجاح هذا الجبل مرات عدة، لم تعد إلى مخيم مونسيياري في ولاية اوتاراخاند الهندية، وباشروا عملية التسلق في 13 مايو.

وقال فيجاي كومار جوعدانده وهو قاض من منطقة بيتوراغار حيث يقع الجبل «حشدنا الوسائل لتحديد مكانهم عندما لم يعودوا إلى المخيم إلا أن سوء الأحوال الجوية يبطئ العمليات».

وأوضح أن تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج على مدى أسبوع في المنطقة جعل المراقبة الجوية صعبة، ويأتي مئات المتسلقين من أنحاء العالم إلى الهند سنويًا لتسلق هذا الجبل الذي يندرج ضمن سلسلة هملايا.

وتضم الهند عشر قمم يزيد ارتفاعها على سبعة آلاف متر من بينها ثالث أعلى جبل في العالم وهو كانغشينجونغا الواقع بين الهند ونيبال، وكان أربعة هنود من بين 11 شخصًا توفوا وهم يحاولون تسلق جبل إيفرست خلال الموسم المنصرم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»