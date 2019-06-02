البحث عن 8 متسلقين فقدوا على جبل بسلسلة هملايا

البحث عن 8 متسلقين فقدوا على جبل بسلسلة هملايا (أ ف ب)

يبحث عشرات من المسعفين عن ثمانية متسلقي جبال فقد أثرهم على قمة ناندا ديفي (7826 مترًا) ثاني أعلى جبل في الهند على ما أفاد مسؤولون محليون.

والمتسلقون هم أربعة بريطانيين وأميركيان وأسترالي وهندي، وتسلق الثمانية الجانب الشرقي من ناندا ديفي القريب من الصين، وكان يفترض بهم أن يعودوا إلى المخيم في 26 مايو، وفقًا لوكالة فرانس برس.

إلا أن المجموعة وهي بقيادة البريطاني مارتن موران الذي تسلق بنجاح هذا الجبل مرات عدة، لم تعد إلى مخيم مونسيياري في ولاية اوتاراخاند الهندية، وباشروا عملية التسلق في 13 مايو.

وقال فيجاي كومار جوعدانده وهو قاض من منطقة بيتوراغار حيث يقع الجبل «حشدنا الوسائل لتحديد مكانهم عندما لم يعودوا إلى المخيم إلا أن سوء الأحوال الجوية يبطئ العمليات».

وأوضح أن تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج على مدى أسبوع في المنطقة جعل المراقبة الجوية صعبة، ويأتي مئات المتسلقين من أنحاء العالم إلى الهند سنويًا لتسلق هذا الجبل الذي يندرج ضمن سلسلة هملايا.

وتضم الهند عشر قمم يزيد ارتفاعها على سبعة آلاف متر من بينها ثالث أعلى جبل في العالم وهو كانغشينجونغا الواقع بين الهند ونيبال، وكان أربعة هنود من بين 11 شخصًا توفوا وهم يحاولون تسلق جبل إيفرست خلال الموسم المنصرم.