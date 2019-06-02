افتتاح مدينة «ستار وورز» الترفيهية في «ديزي لاند»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 08:33 صباحا
صورة تظهر "ستار وورز: غالاكسي إدج" (أ ف ب)

اصطف المئات من عشاق «ستار وورز» أو« حرب النجوم» الجمعة خارج متنزه ديزني لاند في كاليفورنيا الذي افتتح مدينة ترفيهية جديدة تستند لسلسلة الأفلام الشهيرة .

واستقبلت المدينة الترفيهية التي أطلق عليها «ستار وورز: غالاكسي إدج» وبلغت كلفتها مليار دولار، فقط الزوار المحظوظين الذين تمكنوا من حجز تذاكرهم في وقت مبكر، وأتيح لهم التجول في هذا المكان الجديد لمدة أربع ساعات، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وسيتمكن من زيارة «غالاكسي إدج» خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، الأشخاص الذين حجزوا بطاقاتهم مسبقًا فقط، وبعد ذلك ستكون مفتوحة أمام الجمهور.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديزني» بوب إيغر خلال حفلة أقيمت قبل الافتتاح «ستار وورز: غالاكسي إدج، رائعة ونحن مسرورون لمشاركتها مع العالم».

وأضاف «الآن وللمرة الأولى، سيتمكن محبو السلسلة من الانخراط في كل القصص التي استحوذت على خيالهم لعقود، ويعيشون مغامرات ستار وورز الخاصة بهم في المكان الأكثر إبداعًا وابتكارًا وطموحًا الذي بنيناه على الإطلاق»، وتضم هذه المدينة رحلات في مركبات فضائية وألعابا تشتمل على مغامرات تحاكي مغامرات السلسلة الشهيرة.

وإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار من تناول المشروبات الغريبة التي وردت في أفلام «ستار وورز» مثل بلادي رانكور أو كاربون فريز في  مقهى «أوغا كانتينا» وتذوق الحليب الأزرق أو الأخضر، وسيتاح لهم تصميم السيوف المضيئة الخاصة بهم في مقابل مئتي دولار.

وستفتتح مدينة مماثلة في ديزني لاند في فلوريدا في نهاية أغسطس المقبل.

 

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