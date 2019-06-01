الموت يغيب تاجر المخدرات الشهير فرانك لوكاس

دنزل واشنطن وراسل كرو في العرض الأول لفيلم «أميريكن غانغستر» المستوحى من حياة فرانك لوكاس في 2007 (أ ف ب)

نشر ابن شقيق فرانك لوكاس على «فيسبوك»، الخميس، خبرا يفيد وفاة أحد أشهر تجار المخدرات الأميركيين، والذي استوحيت منه الشخصية الرئيسة في فيلم «أميريكن غانغستر»، عن 88 عامًا.

وقال ألدوان لاسيتر لمجلة «رولينغ ستون» إن خاله توفي من «ميتة طبيعية» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حسب «فرانس برس».

وترعرع لوكاس في كارولينا الشمالية وانتقل إلى هارلم في سن السادسة عشرة وكان أحد كبار مزودي الهيرويين في هذا الحي الأسود الشهير في نيويورك فضلا عن مدينة نيوارك الرئيسية في نيوجيرزي بين مطلع الستينات و1975.

وكان معروفا بعنفه وقدرته على الترهيب وقد نجح بفضل شبكة أقامها سمحت له بالالتفاف على الوسطاء التقليديين ليتزود مباشرة من آسيا.

وروى فرانك لوكاس أنه نقل مخدرات في نعوش عسكريين قضوا في حرب فيتنام وهو ما دحضته الكثير من الأطراف الفاعلة في تلك الفترة إلا أنه ورد في الفيلم. وقال في مقابلة طويلة مع مجلة «نيويورك» العام 2000 إنه كان يكسب مليون دولار في اليوم في ذروة نشاطه، إذ أن المستهلكين كانوا معجبين بنقاوة بضاعته.

تعززت أسطورة فرانك لوكاس جراء ظهوره بمظهر لافت في مناسبات عامة خصوصا خلال مباراة ملاكمة في العام 1971 بين محمد علي وجو فرايزر في ماديسون سكوير غادرن حيث أتى مرتديا معطفا طويلا وقبعة مصنوعين من فرو الشنشيلة.

وشكلت المقابلة مع مجلة «نيويورك» أساسا لفيلم أخرجه ريدلي سكوت بعنوان «أميريكن غانغستر« يؤدي فيه دنزل واشنطن دور فرانك لوكاس.

وأوقف لوكاس العام 1975 لكنه تعاون مع السلطات الأميركية في الكثير من الملفات الأمر الذي أدى إلى الافراج عنه بشروط العام 1981 فيما كان حكم عليه بالسجن 70 عاما في 1976.

أوقف مجددا وحكم عليه بالسجن سبع سنوات في العام 1984 بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات.