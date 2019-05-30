مستخدمو «أوبر» المزعجون قد يمنعون من اللجوء إلى خدماتها

بدأ تطبيق هذه السياسة في أستراليا ونيوزيلندا العام الماضي وفي الهند أخيرًا (أ ف ب)

الركاب المزعجون أو الذين يتركون القمامة في سيارات «أوبر» قد يضطرون إلى إيجاد وسيلة أخرى لنقلهم ابتداءً من الأربعاء، فهذا التطبيق يهددهم بعدم الاستجابة لطلباتهم وإرسال سيارات لنقلهم إذا لم يتعهدوا بالتصرف بشكل مؤدب.

ويبدأ قريبًا ركاب «أوبر» في الولايات المتحدة وكندا الذين صنفوا بشكل متكرر على أنهم سيئون من جانب السائقين، الحصول على إشعارات بأنهم معرضون لمنعهم من استخدام الخدمة، وفق «فرانس برس».

وبدأ تطبيق هذه السياسة في أستراليا ونيوزيلندا العام الماضي وفي الهند أخيرًا، وفقًا لشركة «أوبر». ومن المفترض أن تصبح مطبقة في بلدان أخرى.

وقالت المسؤولة في «أوبر» كايت باركر في منشور إلكتروني «يجب أن يكون الاحترام متبادلًا كما هي حال المحاسبة والمساءلة».

وأضافت «نتوقع أن يتأثر عدد صغير فقط من الركاب بهذه السياسة، لكن هذا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به». وأوضحت «سنطلق حملة لتثقيف مجتمع أوبر بكامله حول هذه الإرشادات».

ويستخدم هذه الشركة المدرجة حديثًا في البورصة أكثر من 75 مليون شخص و3 ملايين سائق حول العالم.