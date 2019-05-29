هولندا تحظر نادي «هلز إنجلز» للدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 05:11 مساء
أعضاء من نادي «هلز إنغلز» ينتظرون خارج محكمة في أمستردام، 20 فبراير 2007 (أ ف ب)

حظر القضاء الهولندي، الأربعاء، نادي الدراجات النارية الشهير «هلز إنغلز» وأمر بإغلاق كل فروعه بالبلاد، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا للسلامة العامة.

وذكرت هيئة البث الهولندية العامة «نوس» أن هذا الحظر «يشكل سابقة عالمية»، وفق «فرانس برس».

واعتبرت محكمة أوتريخت في وسط هولندا «منظمة هلز إنغلز تهديدًا للسلامة العامة».

ويشتهر أعضاء هذا النادي الذي أُسس العام 1948 في الولايات المتحدة بدراجات هارلي ديفيدسون والملابس الجلدية. ولديه فروع في خمسين دولة.

وأشارت المحكمة إلى أن المجموعة تعتبر نفسها «ناديًا خارجًا عن القانون»، مشددة على أن أعضاءها ينتمون إلى منظمة «تنتهك النظام العام» وأن حظرها «ضروري لحماية المجتمع». وشدد القضاة على أفعال لهؤلاء تتسم بـ«عنف خطير».

وأشارت المحكمة بذلك إلى سلسلة من الحوادث المرتبطة بـ«هلز إنغلز» التي غالبًا ما تتواجه مع مجموعات منافسة.

والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات البرتغالية 17 عضوًا في النادي بعدما اعتبرته «تهديدًا للأمن الوطني».

وأتى قرار محكمة أوتريخت إثر إجراءات طويلة الأمد باشرتها النيابة العامة في حق «هلز إنغلز». وكانت كل محاولات السلطات الهولندية لحظر النادي باءت بالفشل حتى الآن.

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