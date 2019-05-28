الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا

كورونا، السويد (الإنترنت)

تغرب الشمس، الثلاثاء، لآخر مرة في مدينة كيرونا (شمال السويد)، إذ تشهد المدينة اليوم الأربعاء٢٣:١٠ ساعة من النهار المتواصل، حيث ستغرب الشمس الساعة ١٢:١٠ بعد منتصف الليل، والخميس لن تغرب الشمس أبداً لمدة ٥٠ يومًا نتيجة ظاهرة طبيعية تُسمى «شمس منتصف الليل» حيث ستغرب من جديد في ١٧ يوليو 2019.

وتقع كيرونا في أقصى الشمال السويدي، وتحديداً في مقاطعة لابلاند بمحافظة نوربوتن إلى الشمال من الدائرة القطبية، وضمن منطقة جبال Haukivaara.

وتُعرف كيرونا بـ«بلاد شمس نصف الليل»، حيث لا تغرب الشمس في هذه المدينة خلال 24 ساعة، لذلك تعتبر مقصد السياح من جميع أنحاء العلماء، كي يعيشوا هذه التجربة المُثيرة الفريدة.

في هذه المدينة تتغير كل مفاهيم الوقت المعهودة، خلال فصل الصيف، حيث لا يمكن التمييز بين ساعات الليل والنهار، لتتداخل أوقات النوم والصحو، ويصبح كل شيء مختلفا عما تشهده مدن أخرى قريبة منها.

وتمتاز كيرونا كذلك باعتبارها أكبر مناجم العالم لخامات الحديد، وتقع فوق أكبر مخزون للحديد الخام في العالم. وتنتج نحو 90% من خام الحديد المستخرج في أوروبا.

وحسب «sweden.se»، قد تكون ساعات الصيام الطويلة في أشهر الصيف، والتي تصل إلى نحو ۲۲ ساعة في مدينة كيرونا، والتي تختلف عن ساعات الصيام وسط وجنوب السويد، هي أول فكرة تخطر على البال عند الحديث عن شهر رمضان في السويد.

ووفقاً لفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بخصوص الصيام في البلدان الاسكندنافية فإن «على المكلفين أن يمتنعوا عن الأكل والشرب وباقي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل». أما في الأيام التي لا تكاد تغيب فيها الشمس بما يعرف بظاهرة شمس منتصف الليل كما في شمال السويد، «فإن هذه المناطق تعامل من حيث أوقات الصلوات والصيام معاملة المناطق القطبية ولكن مع فارق جوهري وهو أن هذه المناطق لها أوقات معتدلة خلال السنة ولذلك فإن القياس عليها والتقدير بها أولى فى الأيام التى لا تغيب فيها الشمس، والمراد بالأوقات المعتدلة :الأوقات التي يتساوى فيها الليل مع النهار في تلك المناطق (كل منطقة بحسبها).

وارتفع عدد المسلمين في السويد من ألف شخص حسب تقديرات المعهد الديني الاجتماعي في عام ۱۹٦٦، إلى نحو ۸۱۰ آلاف في عام ۲۰۱٧ حسب تقديرات معهد بيو للأبحاث (أي ما يصل إلى نحو ۸,۱% من عدد السكان).