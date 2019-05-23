سمكة مارلين تصيب شقيقين بجروح خطرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 12:38 مساء
يمكن أن يصل طول أسماك المارلين الأسترالية إلى خمسة أمتار (أ ف ب)

نُقل شقيقان إلى مستشفى بعد أن تعرضا لهجوم من سمكة مارلين أصيبا إثـره بجروح خطرة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا الخميس.

الرجلان الأربعينينان كانا يبحران في قارب قابل للنفخ قرب ميناء كوفس عندما هاجمتهما هذه السمكة التي يتراوح وزنها بين 80 و100 كيلوغرام، وفق «فرانس برس».

وحلقت السمكة المسننة في الهواء وسقطت على الشقيقين على متن القارب الذي كانت تبلغ سرعته 40 كيلومترًا في الساعة. 

وكشفت شرطة نيو ساوث ويلز أن«خرطوم سمكة مارلن الحاد أحدث شقوقًا في ذراع الشقيق الأصغر، ما تسبب في تمزقها».

وأضافت «أما الشقيق الأكبر سنًا فقد تعرض لجرح عميق في كتفه اليمنى». ونقل أحدهما جوًا إلى المستشفى ونقل الآخر برًا.

ويمكن أن يصل طول أسماك المارلين الأسترالية إلى خمسة أمتار.

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