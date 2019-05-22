إفلاس مطاعم الطاهي البريطاني الشهير جايمي أوليفر

الطاهي البريطاني الشهير جايمي أوليفر في صورة ملتقطة العام 2012 (أ ف ب)

أعلن الطاهي البريطاني الشهير جايمي أوليفر إفلاس مطاعمه في بريطانيا ما يؤدي فورًا إلى تسريح نحو ألف موظف.

وغالبية المطاعم المعنية هي ضمن سلسلة «جايميز إيتاليان» التي أطلقت العام 2008 وتوجد خصوصًا في مدن كبيرة ولا سيما لندن، وفق «فرانس برس».

وغرد الطاهي الذي ساهم في نشر فن الطبخ البريطاني في العالم «أنا حزين جدًا لإفلاس مطاعمنا في بريطانيا».

وعينت شركة «كاي بي إم جي» لإدارة التفليسة بشأن المطاعم الخمسة والعشرين وأصدرت بيانًا بعيد ذلك أعلنت فيه أن 22 من هذه المطاعم أغلق فورًا وبشكل نهائي.

وأوضحت «للأسف هذا الإغلاق يؤدي إلى صرف نحو ألف موظف» من أصل 1300 يعملون في 25 مطعمًا، مشيرة إلى أن مطاعم جايمي أوليفر في الخارج غير معنية.

ويشكل هذا الإعلان صدمة للرأي العام في بريطانيا حيث يشكل جايمي أوليفر شخصية بارزة في أوساط فن الطبخ. فهو أصدر كتبًا عدة وقدم الكثير من البرامج التلفزيونية وبدأ يشتهر قبل عشرين عامًا تقريبًا.

ولفتت نقابة «يونايت» إلى أن «الغموض الذي يلف الوضع الاقتصادي راهنًا لا يساعد قطاع المطاعم» لكنها أضافت أن جايمي أوليفر «تاه ربما في استراتيجية توسيعية سريعة جدًا».

وساهم جايمي أوليفر في تحديث فن الطبخ البريطاني، إلا أن مطاعمه واجهت مشاكل كثيرة في السنوات الأخيرة في قطاع يشهد منافسة كبيرة جدًا.

وسبق لأوليفر أن أعلن في مطلع العام 2017 إغلاق ستة من مطاعم سلسلة «جايمي إيتاليان» في بريطانيا عازيًا ذلك إلى البريكست الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المكونات المستخدمة في تحضير الأطباق الإيطالية. واضطر قبل فترة قصيرة إلى إغلاق مطاعم عدة في سلسلة «باربكوا» المتخصصة بالأطباق المشوية.