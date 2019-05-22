انطلاق «السّباق الثقافي» بين مدارس أوجلة

من أجواء السباق الثقافي بإذاعة أوجلة المحلية (الإنترنت)

برعاية من بلدية أوجلة، احتضن مقر «إذاعة أوجلة المحلية» إنطلاق مسابقة ثقافية للأطفال المبدعين بمشاركة واسعة من المتميزين الصّغار للصف الخامس من مدارس التعليم الأساسي بالمدينة.

المسابقة والتي تحمل اسم «السّباق الثقافي» تقام بين 8 مدارس بالتعليم الأساسي وتوزع في جدول على مدار سبعة أيام لكل يوم سباق بين مدرستين إلى تصفيات النصف النهائية.

ويتسابق الأطفال في عدة جوانب منها الحساب الذّهني والرّياضة، والجانب الديني، والنبات، جسم الإنسان، والألغاز وغيرها، وهي مبادرة أطلقتها «إذاعة أوجلة المحلية» للموسم الثاني من خلال دعمها المتواصل لبرامج الطّفولة وأنشطتها، وهذه المرة أختيرت خلال شهر رمضان المبارك كنشاط رمضاني.

يشارك في المسابقة 24 طالبًا وطالبة من فصول الصّف الخامس فقط، وقال سعد بشاشة، مدير الإذاعة وأحد أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة، الثلاثاء إنّ «إذاعة أوجلة المحلية ومن خلال متابعتها وتبنّيها لهذه المسابقات تقدّم باقة منوّعة من البرامج التي تلامس المجتمع بكافة شرائحه خصوصًا للأطفال خدمةً للطلاب والإرتقاء بهم، لمستويات تعليمية أفضل».

من أجواء السباق الثقافي بإذاعة أوجلة المحلية (الإنترنت)