نيبالي يتسلق جبل إيفرست 24 مرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 04:30 مساء
النيبالي كامي ريتا شيربا في صورة ملتقطة قرب كاتماندو،28 مارس 2018 (أ ف ب)

حطم النيبالي كامي ريتا شيربا الثلاثاء، الرقم القياسي المسجل باسمه بعدما نجح بتسلق جبل إيفرست للمرة الرابعة والعشرين وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، بحسب ما أفاد منظمو الرحلات.

وقال مينغما شيربا من وكالة «سفن ساميت تريكس» لوكالة «فرانس برس»، «هذا إنجاز تاريخي. لقد حقق الرقم القياسي هذا الصباح من خلال قيادته فريقًا من الشرطة الهندية».

وهو يعمل دليلًا في الجبال منذ أكثر من عقدين وصعد هذا الرجل البالغ 49 عامًا الجبل للمرة الأولى العام 1994 وبلغ القمة على ارتفاع 8848 مترًا.

وخلال السنوات الخمس والعشرين المنصرمة، قام بنجاح بـ35 عملية تسلق لخمسة جبال يزيد ارتفاعها عن ثمانية آلاف متر من بينها جبل «كاي 2» الخطر في باكستان، ثاني أعلى قمم العالم.

وتسلق العام الماضي إيفرست للمرة الثانية والعشرين متجاوزًا الرقم القياسي الذي كان يحمله مع دليلين آخرين باتا اليوم متقاعدين.

ولدى عودته من تسلق إيفرست للمرة الثالثة والعشرين الأسبوع الماضي، قال كامي ريتا شيربا إنه ينوي تسلق الجبل مجددًا بسرعة.

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