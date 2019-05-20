تامر مرتضى: فخور بردود الفعل على تميمة توت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 05:48 مساء
التيمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية (خاص لـ بوابة الوسط)

عبّـر المخرج تامر مرتضى عن فخره بردود الفعل الإيجابية التي صاحبت عرض التميمة على موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 

وكشف تامر رئيس مجلس إدارة «أروما ستوديوز» المصممة لتميمة توت التي تم اختيارها لتصبح التميمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أن اختيار الشركة جاء من خلال صديق مشترك بينه وبين مدير البطولة محمد فضل. 

وأكد أن اللقاء الأول مع مدير البطولة كان أول أبريل الماضي ومنذ البداية كان القرار أن التميمة اسمها «توت»، وأنه سيكون طفلًا مصريًّا صغيرًا يرتدي ملابس فرعونية، ووقتها كان كل ما يشغل تفكير مرتضى أن يحب المصريين أولًا والعالم كله التصميم وأن يكون بشكل مشرف للبطولة.

وتابع «من هنا بدأت ملامح توت في التبلور فهي مصرية أفريقية عربية وهو ما تحقق بالفعل. وتوت ليس لاعبًا محترفًا بل طفل هاوٍ يحب لعب الكرة في الشارع، وهو طفل عمره 12 عامًا ويمثل مستقبل مصر.. وجارٍ إعداد فيديو سيتم طرحه قبل البطولة لتقديم شخصية توت أكثر للجماهير».

وأشار إلى أن الموعد الأول لظهور التميمة كان في العاشر من أبريل لكنهم فضلوا أن يصاحبه فيديو معه ليرتبط به الجمهور أكثر ويشعروا أنه إنسان مثلهم وليس مجرد رسمة كارتونية. وكان قرار إطلاقه الشهر الجاري وهو سعيد أن إطلاق التميمة كان مرتبطًا بتفقد الرئيس السيسي لأحدث تجهيزات البطولة وافتتاحه لمنطقة المشجعين بها.

وأكد «تم صناعة تمثال يدوي لتوت نحته الفنان محمود المصري في وقت قياسي ليتسلمه الرئيس من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. ووضع الموسيقى المصاحبة للشخصية الموسيقار أمير هداية».

مراسم تسلم الرئيس السيسي نموذج لتميمة كأس الأمم الأفريقية (خاص لـ بوابة الوسط)
المخرج تامر مرتضى (خاص لـ بوابة الوسط)
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