ملياردير يسدد كامل ديون طلاب جامعة أميركية

طلاب من جامعة «بووي» خلال حفل توزيع الشهادات في ميريلاند، 17 مايو 2013 (أ ف ب)

طلاب جامعة «مورهاوس» في أتلانتا بولاية جورجيا كانوا يستعدون لتمضية وقت ممتع لمناسبة تخرجهم الأحد، إلا أن مليارديرًا أميركيًّا أتى لإلقاء كلمة أمامهم، جعل هذا اليوم لا يمحى من ذاكرتهم.

فأمام متخرجي العام 2019، أكد رجل الأعمال الأسود روبرت ف. سميث الذي تقدر ثروته بنحو 4.4 مليارات دولار أنه سيتكفل بديون الطلاب الإجمالية، أي ما يعادل نحو أربعين مليون دولار، وفق «فرانس برس».

واستقبل هذا الإعلان بصيحات الفرح والتصفيق من قبل نحو 400 متخرج وأهاليهم.

وقال سميث لطلاب هذه الجامعة المعروفة بضمها طلابًا من السود خصوصًا «عائلتي ستنشئ صندوقًا لمحو قروضكم الطالبية». وتناقلت أقواله هذه الأحد شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف رجل الأعمال الذي تسلم خلال الاحتفال شهادة فخرية: «أنتمي إلى دفعة المتخرجين هذه. وأنا على ثقة أن دفعتي هذه ستواصل» هذا النوع من التحرك وتساعد على تحسين حياة أميركيين سود آخرين.

وقال سميث في وقت سابق من السنة إنه سيتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار للجامعة، إلا أن إعلان الأحد شكل مفاجأة لطاقم الجامعة حتى، بحسب ما ذكرت جريدة «أتلانتا جورنال آند كونستيتيوشن».

وقال ناطق إنها أكبر هبة في تاريخ الجامعة التي ارتادها مارتن لوثر كينغ جونيور، والمخرج سبايك لي والممثل سامويل ل. جاكسون.

وأشار الطالب إليجاه دورموس للجريدة: «لو كان بوسعي القيام بقفزة خلفية لفعلت. أنا أطير من الفرح». وكشف الشاب أن ديونه الجامعية تصل إلى تسعين ألف دولار، موضحًا أن والدته سائقة حافلة مدرسية في هارلم بنيويورك.

وسميث هو متخرج في جامعتي كورنيل وكولومبيا العريقتين وأصبح العام 2005 الأميركي الأسود الأغنى بحسب مجلة «فوربز». وتتجاوز ثروته ثروة مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري التي سبق أن تبرعت لجامعة «مورهاوس».

وباتت مسألة القروض الطالبية قضية وطنية بسبب الكلفة العالية جدًّا للدراسة الجامعية في الولايات المتحدة، وعجز عدد متزايد من الأشخاص على تسديدها. وباتت في صلب برنامج بعض الديمقراطيين الساعين إلى الحصول على بطاقة حزبهم للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020. وتتجاوز الديون الطالبية راهنًا ألف مليار دولار بحسب وكالة «فيتش».