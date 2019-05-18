نشر تفاصيل شهادة ميلاد طفل الأمير هاري وميغن

الأمير هاري وزوجته ميغن مع طفلهما الحديث الولادة أرتشي الذي نشرت الصحافة البريطانية شهادة ولادته في مستشفى بورتلاند الخاص في لندن (أ ف ب)

نشرت الصحافة البريطانية الجمعة شهادة ولادة أرتشي، الطفل الأوّل للأمير هاري وزوجته ميغن، كاشفة المكان الذي ولد فيه والذي بقي طيّ الكتمان وقد تبيّن أنه مستشفى بورتلاند الخاص في لندن.

أبصر أرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور النور في 6 مايو في هذه المؤسسة التي يعرّف عنها على أنها «المستشفى الخاص الوحيد في بريطانيا المكرّس لرعاية النساء والأطفال»، حسب «فرانس برس».

وتشير إدارة المركز الواقع في قلب العاصمة البريطانية إلى أن هذه المؤسسة «تجري أكثر من 1500 عملية ولادة في السنة»، وتوفّر «مجموعة متكاملة من الخيارات» للولادات.

وسرعان ما غادرت ميغن وابنها أرتشي، السابع في ترتيب خلافة عرش إنجلترا، المستشفى لتعود إلى دارة فروغمور كوتدج في باحة قصر ويندسور، على بعد حوالى 40 كيلومترًا غرب لندن. ولم ترشح أيّ تفاصيل عن مكان الولادة، ما دفع وسائل الإعلام البريطانية إلى طرح احتمال أن يكون الطفل قد ولد في هذه الدارة. وذكر في الحيّز المخصص لمهنة كلّ من الوالدين في شهادة الولادة «أمير» و«أميرة» بريطانيا.

وعرّف عن الممثلة الأميركية سابقا ميغن ماركل بلقب «صاحبة السموّ الملكي ريتشل ميغن دوقة ساسكس»، وعن هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية بصفته «صاحب السموّ الملكي هنري تشارلز ألبرت ديفيد دوق ساسكس». أما المولود الجديد، فهو لم يحمل أيّ لقب ملكي نزولًا عند رغبة والديه.